Resta vivo il sogno Pogba per la Juventus anche se i costi per arrivare al centrocampista francese sono proibitivi, sia in termine di cartellino che di ingaggio. Ad oggi il ritorno a Torino è molto, molto complicato proprio da motivazioni economiche ma qualora il francese non rinnovasse il contratto che lo lega al Manchester United fino al 2021, riferisce Tuttosport, allora in primavera i costi potrebbero abbassarsi e i bianconeri potrebbero tornare a considerare l'operazione con il sogno di prendere Pogba a zero anche se i Red Devils hanno una clausola unilaterale per rinnovare il suo contratto di una stagione.