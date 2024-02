La motivazione è l’assunzione di un derivato del testosterone, scoperto in occasione di un controllo dello scorso 20 agosto dopo la partita di campionato contro l’Udinese. Positività confermata anche dall’esito delle controanalisi del 6 ottobre scorso.Accolta la richiesta della Procura, con Pogba che aveva scelto di evitare il patteggiamento e provare a dimostrare la sua buona fede nell’aver assunto involontariamente un integratore contenente il Dhea, il pentadeidroepiandrosterone (ormone precursore del testosterone). Sospeso l’11 settembre, ora la sua carriera rischia di essere vicina alla fine. Per Pogba è stata applicata la misura più severa, anche se ora potrà ricorrere al TAS di Losanna.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.