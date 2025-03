Juventus, si riaccende il dibattito con la Consob per le plusvalenze? I numeri della semestrale e l'attesa del Tar

Juventus FC via Getty Images

La Juventus ha chiuso il semestre al 31 dicembre 2024 con un utile di 16,9 milioni di euro, tornando in positivo per la prima volta dal 2018. Questo risultato è stato possibile grazie a maggiori entrate, dovute soprattutto al ritorno nelle competizioni europee dopo un anno di esclusione, e a una riduzione dei costi operativi. Un ulteriore contributo è arrivato dalle plusvalenze generate dalle cessioni di giovani talenti come. Tuttavia, proprio le operazioni relative agli ultimi due potrebbero presto riaccendere il dibattito con la

Il dibattito sulle plusvalenze

L'attesa del Tar

L’organo di vigilanza ha spesso contestato la Juventus per la contabilizzazione delle cessioni legate a scambi con altri club, sollevando dubbi sulla loro classificazione come operazioni separate o come permute. Il caso di Iling-Junior e Barrenechea, ceduti all’Aston Villa nella stessa sessione di mercato in cui Douglas Luiz è passato alla Juventus, rientra in questa dinamica. La società bianconera ha registrato le operazioni come vendite indipendenti, coerentemente con quanto fatto in passato, mentre la Consob potrebbe interpretarle come permute, riducendo così l'impatto delle plusvalenze sul bilancio.Nel dettaglio, Iling-Junior è stato venduto per 14 milioni, generando una plusvalenza di 11,9, mentre Barrenechea ha fruttato 8 milioni, con un utile di 5,6. Douglas Luiz, invece, è stato valutato 50 milioni, ma la Consob, come sottolinea Tuttosport, potrebbe rivedere questa cifra a 28 milioni, considerando solo la parte monetaria versata dalla Juventus al netto delle due cessioni.Questa divergenza interpretativa ha già portato a contestazioni nei bilanci del 2022 e del 2024, con la Juventus che ha impugnato le delibere davanti al Tar del Lazio, ancora in attesa di pronunciarsi. Il dibattito è quindi aperto, ma ciò non cambia il trend positivo della Juventus, che punta al pareggio di bilancio entro pochi anni.