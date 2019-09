Miralem Pjanic sorride dopo il 5-0 della Bosnia contro il Liechtenstein nelle qualificazioni all'Europeo. Il centrocampista della Juventus è rimasto in campo 83' prima di essere sostituito da Loncar. Nel post partita ha analizzato la vittoria: "Siamo stati più lenti del solito - sono le parole riportate da Sport.avaz.ba - nel primo tempo potevamo aumentare il vantaggio, ma anche i nostri avversari ci hanno creato qualche pericolo. La cosa più importante, però, sono stati i tre punti". Tra due giorni si va in Armenia per provare ad accorciare sulla Finlandia, ad oggi al secondo posto nel girone a +5 sulla Bosnia: "Dobbiamo vincere anche lì per rimanere in corsa per i primi due posti" ha detto lo juventino.