Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, Pirlo è particolarmente curioso di vedere all'opera Dejan Kulusevski. "In teoria parte come punta esterna, ma non è da escludere un suo utilizzo da mezzala. E' uno dei giocatori di cui Pirlo è più curioso: lo ha visto giocare in un modo spettacolare nel corso della stagione ed è convinto di poter sfruttare al meglio la sua qualità, la sua duttilità tattica e la sua corsa. Perché anche la visione delle partite di Lisbona hanno ribadito al giovane tecnico bianconero quanto la corsa, veloce e continua, sia una delle chiavi vincenti".