Contro la Roma Arthur ha fatto la sua prima presenza con la maglia della Juve, lasciando buone sensazioni. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sarà in ritardo di forma, ma meglio accelerare il suo ingresso nel cuore della Juve. Svuotare il centrocampo è sembrato uno smarcamento isterico dal passato sarriano. Va riempito di nuovo, anche se con principi diversi. McKennie è bravo e caro al mister, ma resta un cacciatore di palloni a sostegno di un play, non può essere lui il play".