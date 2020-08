1









Tra i tanti esperimenti di Mister Andrea Pirlo alla Continassa c'è anche quello su Federico Bernardeschi sul quale il nuovo tecnico punta, nonostante le tante voci di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, Pirlo sta provando l'ex Fiorentina come quinto di centrocampo in un potenziale 3-5-2, uno dei moduli su cui il nuovo allenatore della Juve sta lavorando in vista della prossima stagione. Bernardeschi ha già fatto il "quinto" in carriera, proprio alla Fiorentina, e Pirlo lo vede anche in quella posizione. Sarà il ruolo giusto?