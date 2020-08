1









Un anno dopo c'è ancora aria di grande rivoluzione in casa Juve. Con Pirlo in panchina la volontà della Juve è quella di cambiare radicalmente la rosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport "Mentre fa la conta del materiale in casa, la Juve sta infatti prendendo le prime drastiche decisioni. Qualcuno verrà gentilmente accompagnato alla porta: Higuain-Khedira conoscono già la strada. Non bastasse, c’è molta argenteria in vetrina per chi vorrà far compere a Torino: per il gioiello Dybala, il più luccicante, si aspettano acquirenti".