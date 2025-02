Juventus, i piani del club con e senza Champions: linee chiare della proprietà

AFP via Getty Images

Juventus, la strategia del club con e senza Champions: l'analisi dei conti

Cosa succede se la Juventus non si qualifica in Champions?

Da ormai tempo lae molte delle scelte fatte negli ultimi tempo sono la diretta conseguenza del periodo storico che sta attraversando il club bianconero. La Juventus dovrà coniugare competitività ed equilibrio contabile. Questa è la linea di Exor, messa nero su bianco nel business plan 2024-27. Negli ultimi 5 anni in totale quasi 900 milioni di perdite per cui ci sono stati aumenti di capitale che coprissero il deficit. L'idea per il presente e il futuro sarà quella di non ricorrere più a "azioni straordinarie" ma essere autosufficienti. Come?La Juventus ha chiuso il bilancio 2023/2024 con un rosso didovuto però a dei fattori specifici come soprattutto l'esclusione dalle coppe europee nella passata stagionee oneri straordinari, cioè l’esonero di Allegri e l’indennizzo pagato a Ronaldo. Senza questi fattori negativi, come si legge, l’esercizio avrebbe chiuso con un deficit attorno ai 70 milioni. Per il bilancio 2024/2025Prima di tutto,derivante dai tanti cambi in rosa che hanno ulteriormente abbassato il monte ingaggi della rosa in estate.. Il player trading, si legge, ha un ruolo cruciale nel bilancio.A livello di ricavi, si segnalano incrementi nello stadio e nel merchandising, mentre rimane ancora il vuoto del main sponsor. L’obiettivo dei dirigenti, riferisce gazzetta.it, è diin modo da “caricare” su questo esercizio una quota parte del corrispettivo annuo. Riuscirci sarebbe significativo vista la vetrina del Mondiale per Club e il mercato statunitense, ritenuto strategico da parte del club. Oltre ai premi direttamente derivanti dalla competizione che ammonteranno a 17-18 per la sola partecipazione, con la prospettiva di arrivare a 25-30 in caso di raggiungimento degli ottavi. Il livello complessivo dei ricavi dipenderà dal percorso nelle competizioni.. Tutto considerato, il bilancio al 30 giugno 2025 dovrà riportare un deficit entro i 32 milioni.Per i conti,. Non riuscirci vorrebbe dire non poter contare nella stagione 2025/2026 su importanti introiti (la Juve quest'anno ha già incassato più di 60 milioni dalla competizione). Scenario che il club farà di tutto per evitare ma che eventualmente sarebbe pronto a affrontare. Come? La linea di Exor prevede che il management metta in atto una serie di azioni correttive per fronteggiare l’impatto negativo sull’esercizio 2025-26, senza ricorrere a nuovi aumenti di capitale. In questo casoo di altri giocatori che genererebbero plusvalenze importanti (Yildiz, Mbangula, Savona). In tutto ciò da considerare anche l'eventuale partenza di Vlahovic, che libererebbe molte risorse. Alla Continassa, si legge, sono pronti a dimostrare che l’equilibrio economico si possa raggiungere pure in assenza dei ricchi premi Uefa.