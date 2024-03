La Juventus sta corteggiando Giacomo. Attaccante già accostato alla Vecchia Signora quando aveva scelto di lasciare il Sassuolo ma per citare Venditti: "certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano". Stando a quanto scrive oggi Calciomercato.com l'attaccante ore in forza al Napoli piacerebbe ancora alla Juventus. Tuttavia la volontà di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza del club campano in generale sarebbe quella di non privarsi del giocatore ma soprattutto di non cederlo alla Juventus.