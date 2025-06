La Juventus è a Philadelphia: c'è anche Comolli VIDEO

AFP or licensors

. E ciò significa che manca sempre meno alla seconda partita della squadra bianconera al, in programma domani alle 18.00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field contro i marocchini del. Per i ragazzi di Igor Tudor - che a breve parlerà in conferenza stampa - sarà importante andare a caccia di un'altra vittoria, dopo quella "a valanga" per 5 a 0 contro l'Al-Ain all'esordio, per blindare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione con una partita di anticipo (l'ultima della prima fase sarà quella contro il Manchester City di giovedì prossimo).

La Juventus è a Philadelphia

Insieme alla squadra anche, che nei giorni scorsi era rientrato a Torino insieme a Giorgio Chiellini e John Elkann per concentrarsi sugli aspetti più urgenti di questa sua primissima fase di lavoro alla Juventus, in cui dovranno essere anche prese scelte importanti sugli innesti in dirigenza (alla Continassa mancano ancora figure cruciali come il direttore tecnico, il direttore sportivo e il capo dell'area scouting), oltre che sul mercato. Evidentemente, però, l'ex presidente del Tolosa non è riuscito a stare a lungo lontano dalla squadra e oggi l'ha di nuovo raggiunta negli Stati Uniti, dove domani la sosterrà nel match contro il Wydad.Di seguito l'arrivo della Juventus a Philadelphia, nelle immagini a cura di Colpo Gobbo: