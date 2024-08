Le parole di Gianlucadirigente dellaa Sky Sport: SORTEGGIO – Girone affascinante, sfide affascinanti, sarà un girone tirato fino all’ultimo, bisognerà giocarsela bene, partite difficili soprattutto in trasferta in casa avremo il City. Ci sarà una classifica corta e i dettagli faranno la differenza, ce la dovremo giocare fino alla fine ma ci faremo trovare pronti.– La mia sensazione è buona, alcuni giocatori sono arrivati a stagione iniziata e ci vuole tempo perché entrino nei meccanismi, conoscano la società e la sua filosofia. Siamo contenti, sono stati fatti due buoni risultati ma la stagione è lunga. E’ importante tutta la rosa in una stagione così lunga e complicata, vedremo tutti all’opera. LA cosa più bella è aver visto i nostri giovani esordire con grande successo come prestazione ma anche come goal. C’è grande fiducia, un’annata molto lunga e difficile ma la rosa è attrezzata per affrontare il tutto.