Le parole di Mattiaalla presentazione dei nuovi studi dello Juventus Creator Lab:QUANTO PESA NON VINCERE - Abbiamo sofferto, ma non è mai mancato il sacrificio e la voglia di lavorare. Ci sono momenti dove si riesce a guadagnare più del dovuto e altre volte dove non riesci. Non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche caratteriali. Siamo ragazzi che lavorano duro, sono certo che solo lavorare duramente porta risultati. Se sei bravo a capire cosa ti ha portato alla sconfitta puoi imparare anche da quello. Abbiamo imparato tanto e ora è il momento di alzare un trofeo.