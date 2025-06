Juventus, Mattia Perin in uscita: no al Sassuolo, c'è il Bologna

La Juventus si prepara a una possibile rivoluzione tra i pali. Come riportato da Tuttosport, il futuro di Mattia Perin è sempre più lontano da Torino. Dopo diverse stagioni da secondo affidabile, il portiere classe 1992 è ora al centro di molte voci di mercato. La novità arriva dalla via Emilia, dove il suo nome sta salendo nelle preferenze di alcuni club di Serie A.Il, neopromosso, ha provato ad avvicinarsi al portiere bianconero, ma la proposta è stata gentilmente declinata da Perin, poco interessato al progetto neroverde. Ben diverso, invece, lo scenario legato al. Sotto le Due Torri, infatti, potrebbe liberarsi presto un posto importante: il titolare Skorupski ha ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita e sta valutando l’addio.

Perin possibile sostituto di Skorupski: Lucci in contatto col Bologna

In caso di partenza del portiere polacco, Perin sarebbe tra i primi nomi sulla lista del club emiliano. A facilitare l’operazione ci sarebbero gli ottimi rapporti tra il Bologna e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci. La Juventus, dal canto suo, non considera più Perin incedibile: con l’arrivo di Michele Di Gregorio, designato titolare per la prossima stagione, il club ha già fatto la sua scelta.Per Perin si tratterebbe di una nuova occasione per tornare protagonista in Serie A. A 32 anni, con ancora diversi anni ad alti livelli davanti a sé, l’estremo difensore vuole un progetto tecnico che lo valorizzi. Il Bologna, impegnato anche in Europa, potrebbe offrirglielo.