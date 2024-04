Sì, Massimilianopuò tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima partita. Dopo una settimana di incertezze, il recupero di alcuni giocatori chiave è stato confermato.In particolare Kostic, reduce da un'influenza che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco, è tornato a disposizione del tecnico bianconero. Una notizia positiva per Allegri, che potrà così contare su un cambio importante a sinistra.Ancora più significativo è il ritorno in squadra di Vlahovic, il quale era stato costretto a saltare l'ultima partita per squalifica. La sua presenza in attacco rappresenta un'aggiunta importante per l'arsenale offensivo.Inoltre, sembrano esserci buone possibilità di recupero anche per, entrambi in fase di recupero da infortuni minori. La loro disponibilità aumenterebbe ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico per la composizione della formazione titolare.Infine, in porta dovrebbe confermarsi, che ha dimostrato affidabilità nelle precedenti apparizioni.