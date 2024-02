Su Thiago Motta non c'è solo la Juventus . Ad oggi il tecnico del Bologna può essere considerato il candidato forte in caso di svolta sulla panchina delIl club rossonero sta studiando Thiago Motta da mesi ed è sempre più affascinato dalla capacità di valorizzare i giovani, da una proposta di calcio offensiva ma allo stesso tempo equilibrata e da una ottima comunicazione. Ecco perché l’ex Spezia , scrive calciomercato.com, convince di più rispetto alle altre soluzioni estere che sono state sondate nelle scorse settimane. Non è certamente un mistero il gradimento nei confronti di Conte con Ibrahimovic sponsor principale ma il tecnico salentino sembra voler aspettare il Bayern Monaco.