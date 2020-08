E' uno degli ex più amati dal popolo bianconero: "El Tucumano" Roberto ​Pereyra può tornare in Serie A per vestire la maglia bianconera. Ma non quella della Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino è finito nel mirino dell'Udinese, altra sua ex squadra, che lo prenderebbe in caso di cessione di Rodrigo De Paul. Quest'ultimo è valutato 40 milioni di euro dalla famiglia Pozzo. Piace alla Juve ma anche al Napoli e al Leeds.