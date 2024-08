Il 14 agosto è stato un giorno di addii per i tifosi della, con la conclusione ufficiale dell'avventura di Wojciech Szczesny dopo sette stagioni. Il club ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del portiere polacco, che scadeva nel 2025, con un anno di anticipo. Gli ex compagni di squadra, tra cui Bremer, Locatelli, Vlahovic, Perin e Yildiz, hanno espresso i loro ringraziamenti a Szczesny durante la giornata.Il portiere ha ricevuto una buonuscita di(circa 7 milioni lordi per la Juventus) e ora è libero di firmare con un nuovo club. Per la Juventus, questa risoluzione anticipata ha comportato un risparmio di circa 5 milioni di euro rispetto al costo previsto per il pagamento dell'intero stipendio annuale. Tuttavia, l’impatto negativo sul bilancio per la stagione 2023-24 sarà di 1,6 milioni di euro, a causa della svalutazione residua del “cartellino”.