Juventus, perchè si torna a parlare di Adeyemi

La Juventus torna a puntare Karim Adeyemi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha riacceso i riflettori sull’attaccante classe 2002 del Borussia Dortmund, già sondato la scorsa estate ma poi rimasto in Germania. Ora lo scenario è cambiato: Adeyemi guarda con interesse alla Serie A e il Dortmund, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, è disposto ad ascoltare offerte a partire da 45 milioni di euro.Il profilo dell’esterno tedesco rispecchia le esigenze tattiche di Igor Tudor: rapidità, capacità di attaccare la profondità e buona confidenza con il gol lo rendono un rinforzo ideale per l’attacco juventino. Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti tra le due società sono frequenti e i rapporti solidi, fattore che potrebbe agevolare la trattativa.

La Juventus, nel frattempo, resta vigile anche sul futuro di Dusan Vlahovic, ma l’eventuale arrivo di Adeyemi non sarebbe necessariamente legato alla partenza del serbo. Dopo un primo tentativo fallito, questa potrebbe essere l’estate giusta per sferrare l’affondo decisivo e portare a Torino uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.