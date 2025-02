Juventus, perché si parla di prestazione 'allegriana' contro il Como: il confronto

AFP via Getty Images

Contro la squadra di Fabregas, la Juventus ha faticato a produrre gioco, con solo 8 tiri a fronte dei 16 degli avversari, di cui 3 in porta (i due gol di Kolo Muani e un colpo di testa debole di Gatti) contro 6. Inoltre, il dato dei gol attesi senza penalty è estremamente basso: 0,36 per la Juve, contro 0,88 della squadra di Fabregas. Una prestazione del genere non si vedeva da quasi due anni, precisamente dal 13 aprile 2023, nella partita d'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.In quella gara, la Juve di Allegri vinse 1-0 grazie a un gol di Gatti al 73', dopo aver sofferto per tutta la partita: i portoghesi tirano 17 volte, contro 9 della Juve, con 5 tiri nello specchio contro 2. Gli eroi di quella notte furono Gatti, ma anche Szczesny, che parò due volte in 3 minuti, e Perin, che nel recupero, con due interventi miracolosi, salvò il risultato. Sebbene non si possa paragonare a una delle prestazioni più emblematiche dell'allegrismo, come la vittoria a Firenze nel novembre 2024 (0-1 con 68% di possesso viola), la Juventus ha mostrato un livello di sofferenza simile.