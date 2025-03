Juventus, perché questo è un nuovo Locatelli: il retroscena

Getty Images

Fischiato in estate, poi capitano, leader e ora uomo della svolta in campo. Duecentoundici giorni dopo la contestazione subita al vernissage stagionale davanti ai tifosi nell'amichevole del 6 agosto contro la Next Gen, Manuel Locatelli si è preso la Juve. Il centrocampista bianconero ha vissuto mesi intensi, passando dal rischio di essere messo in discussione alla consacrazione come uno degli uomini chiave del progetto di Thiago Motta. La sua crescita caratteriale è stata determinante, così come la capacità di adattarsi alle richieste del nuovo allenatore, che ha saputo valorizzarlo in un ruolo fondamentale per il gioco della squadra.

La prestazione di Locatelli nella vittoria per 2-0 contro il Verona ha rappresentato un punto di svolta, confermando il suo peso sempre più centrale all'interno della Juventus. I bianconeri sono tornati a una distanza dalla vetta della classifica che non si vedeva da cinque anni, e il centrocampista ha giocato un ruolo decisivo nello scardinare il blocco basso dei gialloblù. Un'azione emblematica è stata quella che ha portato al gol del vantaggio di Marcus Thuram: Locatelli ha interpretato perfettamente la fase offensiva, dimostrando come il suo ruolo sia cambiato rispetto al passato.Se nelle stagioni precedenti era stato spesso visto come un regista prettamente difensivo, utile più nella copertura che nella costruzione, con Motta ha trovato una nuova dimensione. Ora Locatelli non si limita a fare da filtro davanti alla difesa, ma è diventato il vero fulcro della manovra, capace di dare verticalità e velocità alle azioni bianconere. Il tecnico italo-brasiliano ha lavorato molto sulla sua posizione in campo, chiedendogli di essere più propositivo e di accompagnare di più l’azione, trasformandolo in un regista offensivo a tutti gli effetti.Questa evoluzione ha permesso alla Juventus di migliorare nel palleggio e nella capacità di rendersi pericolosa anche contro squadre che si chiudono. Locatelli è diventato il volto della nuova Juve di Motta, più verticale, aggressiva e moderna, incarnando alla perfezione la filosofia del nuovo corso. Da giocatore in bilico a uomo imprescindibile: la sua rinascita è il simbolo di una squadra che vuole tornare protagonista fino in fondo.