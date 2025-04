Juventus, perché non c'è allarmismo anche senza Champions. La mossa che cambia tutto

E poi? E poi, dietro l’angolo, c’è una rete di sicurezza pronta a tendersi. Quella decisa a fine marzo da John Elkann e dalla Exor, il cuore finanziario della famiglia Agnelli. Se la Juventus dovesse mancare l’obiettivo minimo della qualificazione Champions, scatterebbe l'opzione di unUn gesto concreto, non solo di sostegno economico ma di fiducia nel progetto tecnico e nella solidità del club. Una mossa capace di riequilibrare i conti e, soprattutto, di evitare una svendita estiva dei talenti bianconeri nella finestra extra di mercato che si aprirà, a giugno, in occasione del Mondiale per Club.

Un nome su tutti, simbolo di questa strategia più morbida: Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, già corteggiato da mezza Europa, verrebbe considerato incedibile, protetto come un investimento per il futuro e non come una pedina da liquidare al miglior offerente.Questa prospettiva rende l'atterraggio, pur in caso di fallimento Champions, decisamente più dolce di quanto sarebbe stato in uno scenario senza il supporto della proprietà.Ma attenzione: l’eventuale quinto posto non aprirebbe solo calcolatrici e bilanci. Aprirebbe, inevitabilmente, anche riflessioni più profonde da parte di John Elkann. Riflessioni a 360 gradi, che andrebbero oltre la mera contabilità e arriverebbero a interrogare il progetto sportivo nella sua interezza.Dalle scelte di campo alla leadership dirigenziale, fino all’indirizzo tecnico per il futuro: nulla sarebbe dato per scontato. L’ambizione resta alta, e l’insuccesso — se confermato — non verrebbe archiviato con superficialità.