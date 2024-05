Sarà Paoloa sostituire Massimilianosulla panchina della Juventus per le prossime due partite di campionato. Il club ha annunciato l'esonero del tecnico livornese poco fa e, secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, l'ex difensore e attuale allenatore dell'Under 19 della Juve assumerà il ruolo di traghettatore. Il suo debutto avverrà lunedì al Dall'Ara nella sfida contro il Bologna.Montero avrà il compito di risollevare la squadra in un momento delicato della stagione, cercando di ottenere risultati positivi per mantenere vive le speranze di raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. La dirigenza bianconera sta già valutando diverse opzioni per il futuro, con l'intenzione di trovare un allenatore che possa garantire stabilità e successi a lungo termine.