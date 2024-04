Westonnon si accontenta dell'ultima proposta presentatagli dalla Juventus per il rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 e ha respinto al mittente il prolungamento contrattuale. I bianconeri hanno presentato un'offerta per spostare al 30 giugno 2027 la nuova scadenza contrattuale con un ingaggio contenuto da 2,5 milioni annui. No secco del centrocampista americano che - come riporta calciomercato.com -, vuole essere considerato anche a livello salariale un titolare inamovibile della Juve come lo è stato in stagione.