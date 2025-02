Juventus, perché McKennie è intoccabile. E contro l'Inter ha dati super

AFP via Getty Images



Un jolly fondamentale per la Juve

Westonsi sta rivelando un elemento imprescindibile per latargata. Il tecnico italo-brasiliano ha deciso di puntare forte sul centrocampista statunitense, considerandolo un tassello chiave nel proprio scacchiere tattico. Una scelta che sta pagando dividendi importanti, visto che McKennie sta rispondendo con prestazioni di altissimo livello, continuità e un impatto decisivo nei big match., sin dal suo arrivo in Italia, ha dimostrato di essere un centrocampista estremamente duttile e dinamico. Capace di interpretare diversi ruoli, dal mezzala al trequartista, fino all'esterno di centrocampo, lo statunitense rappresenta un elemento unico nella rosa bianconera. La sua capacità di inserirsi senza palla, unita a una grande resistenza fisica e spirito di sacrificio, lo rendono un giocatore ideale per il sistema di gioco di Motta.



Il fattore decisivo nei big match



Una stagione da protagonista

L'ex tecnico del Bologna ha capito subito il valore di, concedendogli fiducia e continuità, due aspetti che hanno permesso al numero 8 della Juve di esprimersi al meglio. Il centrocampista, infatti, non solo garantisce equilibrio e copertura in fase difensiva, ma è anche capace di incidere in zona offensiva, come dimostrano i suoi numeri contro l'Inter e altre big della Serie A.Quando si parla di, non si può non sottolineare il suo rendimento nelle partite di cartello. Contro l'Inter, l'americano ha già lasciato il segno con un gol e due assist in nove partite giocate. Un dato significativo, che testimonia la sua capacità di emergere nei momenti chiave. Ma c'è una squadra contro cuiha inciso ancora di più:. Da quando è arrivato in Italia, ha fornito ben quattro assist contro la Dea, dimostrando di essere un giocatore in grado di fare la differenza anche contro squadre fisiche e organizzate.Thiago Motta sta sfruttando al meglio queste caratteristiche, valorizzando il dinamismo e l'intelligenza tattica dello statunitense.L'obiettivo di Thiago Motta è chiaro:Le sue prestazioni lo stanno già rendendo un punto fermo della squadra, e il suo apporto sarà fondamentale per le ambizioni della Juventus in campionato e nelle coppe. Con il suo dinamismo, la sua capacità di pressing e il suo tempismo negli inserimenti, McKennie rappresenta un'arma in più per Motta, che difficilmente rinuncia a lui nelle partite chiave.La Juventus ha trovato in McKennie un giocatore completo, capace di unire qualità e quantità, sacrificio e pericolosità offensiva. Se continuerà su questa strada, lo statunitense potrà diventare uno dei simboli della nuova Juve targata Thiago Motta.