Juventus, perché l'ingresso di Douglas Luiz è stato sottovalutato

Non solo per il dato statistico, né per l'errore grave al 45' che ha consentito al Como di pareggiare temporaneamente, ma la partita al "Sinigaglia" è stata la peggior prestazione di Teun Koopmeiners da quando indossa la maglia della Juventus. Dopo le prove incoraggianti contro Cagliari in Coppa Italia, Monza per un tempo ed Empoli nell'ultima uscita, Thiago Motta ha deciso di rischiarlo nuovamente al fianco di Locatelli in mediana. Tuttavia, come evidenziato dal grafico delle posizioni medie dei giocatori bianconeri, Koopmeiners ha praticamente ricoperto il ruolo di difensore centrale.

A ciò si aggiunge l’atteggiamento del Como, con una pressione alta e un predominio del possesso palla, che ha costretto la Juve a retrocedere e ha visto l'olandese ai margini del gioco. In contrasto con le sue precedenti performance (48 palloni toccati e 36 passaggi riusciti contro il Monza, 56 e 46 contro l'Empoli, 64 e 35 contro il Lecce), a Como ha toccato solo pochi palloni e ha avuto un impatto minimo. E impressiona il fatto che l'altro oggetto misterioso, Douglas Luiz, nel mezzo tempo in cui è subentrato, sia riuscito a coprire un raggio d'azione più ampio di una decina di metri, toccare quasi lo stesso numero di palloni (26) e realizzare più passaggi riusciti (18) in metà tempo.