Juventus, perché le manovre in attacco passano ancora da Zirkzee: le ultime

AFP via Getty Images



L'intreccio tra Zirkzee e Hojlund

Fino a poche settimane fa, Joshuasembrava l’obiettivo numero uno. Giuntoli aveva già gettato le basi con l’agente Kiaper un prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita sia al giocatore che alla Juventus. Ma l’infortunio e il probabile arrivo di Rúbensulla panchina del Manchester United potrebbero cambiare gli scenari: il tecnico portoghese avrebbe intenzione di rilanciarein Premier nella prossima stagione.Proprio per questo, la Juventus ha deciso di concentrarsi su un altro profilo di livello internazionale: Rasmus. Il danese, ex Atalanta, ha chiuso la sua prima stagione al Manchester United tra alti e bassi, con lampi di talento ma anche lunghe pause. I Red Devils lo hanno pagato circa 70 milioni di euro più bonus, ma il contesto caotico e il cambio tecnico imminente potrebbero aprire spiragli per un’uscita.

I primi contatti tra Giuntoli e l'entourage del giocatore sono stati avviati. L’idea è quella di proporre un’operazione strutturata su base pluriennale, magari con un prestito oneroso e obbligo di riscatto, oppure con contropartite tecniche inserite nella trattativa. Il club inglese non ha ancora deciso se sacrificare il classe 2003, ma la Juve si è mossa per tempo e la “missione Højlund” è ufficialmente partita.