sembra avere un'opinione ben precisa sue il suo ruolo all'interno della squadra. Nonostante le smentite ufficiali e le dichiarazioni di, che ha ribadito la volontà della Juventus di non cedere il capitano a gennaio, Conte continua a insistere su di lui. Il tecnico salentino vede in Danilo il profilo ideale per rinforzare la sua difesa, considerandolo un giocatore affidabile e con l'esperienza giusta per affrontare le sfide in Premier League, soprattutto in un momento in cui il Tottenham sta cercando di alzare il livello della propria retroguardia.A Torino, però, la situazione è diversa. Danilo non è più centrale nel progetto di. Il rapporto tra il giocatore e l'allenatore non è mai decollato come ci si sarebbe aspettati, e il brasiliano non ha mai trovato una vera continuità nel gioco della Juventus, nonostante la sua esperienza e la sua versatilità. Motta sembra preferire altre soluzioni in difesa, e Danilo, sebbene sia un punto fermo della Juventus per leadership e carriera, potrebbe non essere più un elemento cruciale nelle sue strategie tattiche.La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi. Se, da una parte, Giuntoli ha escluso ufficialmente una cessione imminente, dall'altra, il mercato di gennaio potrebbe riservare delle sorprese. Se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente da parte del Tottenham o di altre squadre, con il pressing di Conte, la Juventus potrebbe rivalutare la posizione di Danilo. In fondo, il club bianconero non è estraneo alla possibilità di rivedere alcune sue scelte in caso di opportunità vantaggiose, soprattutto se il giocatore non rientra nei piani di Motta per il futuro. La strada potrebbe quindi essere aperta per una partenza, nonostante le dichiarazioni ufficiali contrarie.