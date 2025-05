Juventus, perché Hojlund può essere il nome giusto

Getty Images

Uno dei nomi più attenzionati dalla Juventus è quello di. E, a pensarci bene, fa quasi effetto dover parlare di un giocatore come possibile acquisto bianconero quando si tratta di trattare con il Manchester United: un club storicamente tra i giganti d’Europa, ma che da anni fatica a ritrovare la sua grandezza. Un campanello d’allarme anche per la Juventus: la storia non basta a garantire il futuro, se non è accompagnata da scelte oculate e una gestione coerente.Højlund, attaccante danese dal potenziale indiscusso, è stato acquistato dagli inglesi per 70 milioni di euro più 10 di bonus. Un investimento pesante sull’onda delle prestazioni mostrate con l’Atalanta, società che — come noto — ha saputo valorizzarlo e venderlo al momento giusto.

Oggi, però, la situazione è cambiata: con l’arrivo imminente di Rúben Amorim in panchina, il danese sembra scivolare indietro nelle gerarchie. A suo sfavore c'è il sorpasso di Joshua Zirkzee, ironia della sorte proprio quel giocatore che, fino a pochi mesi fa, in Inghilterra veniva etichettato come uno dei peggiori attaccanti mai accostati allo United.La dirigenza dei Red Devils sta valutando l’opzione di sacrificare Højlund per far spazio a un vecchio pallino di Amorim: Viktor Gyökeres. Da qui la possibilità concreta che il danese possa tornare sul mercato, e la Juventus osserva con grande attenzione. Ma non è sola: anche il Napoli ha puntato Højlund come possibile pedina di scambio se lo United dovesse decidere di affondare il colpo per Victor Osimhen, altro obiettivo (complicatissimo) nel taccuino bianconero.E poi, inevitabilmente, c’è la variabile Dusan Vlahovic. La Juventus sa che non può più rimandare: la cessione del serbo in estate appare sempre più probabile, anche per evitare il rischio concreto di perderlo a parametro zero nella stagione successiva.