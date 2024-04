Perché Felipe Anderson non ha scelto la Juventus?

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

La notizia è arrivata nella serata di ieri, con il brasiliano - avvicinato alla Juventus - che ha annunciato il suo addio alla Lazio a fine stagione e ha scelto di tornare in Brasile da luglio in poi. E ora la domanda è solo una: perché Felipe Anderson non è andato alla Juventus? L'annuncio a sorpresa della nuova destinazione è arrivato nella tarda serata italiana di lunedì, con il club brasiliano che ha avuto la meglio nelle scelte di Felipe Anderson sulla Juventus.Cosa è successo tra Felipe Anderson e la Juventus? Perché il trasferimento in bianconero è saltato? La Juventus aveva raggiunto un principio di accordo sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, più alta del suo ingaggio alla Lazio. E per i bianconeri sarebbe stato un rinforzo d'esperienza a costo zero in vista della prossima stagione, per allungare la rosa in vista del ritorno in Champions League. Poi, però, dopo l'annuncio di Felipe Anderson è arrivato, quasi immediato, quello del Palmeiras, che ha di fatto tagliato ogni discorso sui bianconeri.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!