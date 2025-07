Juventus, perché Conceicao non è un investimento esagerato

AFP or licensors

Perché Conceicao è un acquisto giusto

E' tempo di fare i conti, non solo all'interno della Juventus ma anche fuori, tra i tifosi e gli addetti ai lavorrimarrà a Torino dopo che il club bianconero ha accontentato le richieste del Porto. A questi vanno aggiunti poi quelli del prestito (7 più 3 di bonus) che porterebbero l'investimento totale fatto per il portoghese a 40 e passa milioni. Tanto, poco, giusto?Si entra nel campo della soggettività e dei gusti personali. Conceicao non è un giocatore che può piacere a tutti per come sta sul campo e quello che fa. C'è chi ammira calciatori con quelle caratteristiche e chi preferirebbe profili differenti in quella zona di campo. Tutto legittimo. Ci sono però delle oggettività da cui si può partire.

Ad esempio,. Non basta essere giovani per valere certe cifre, ma se hai 22 anni e già hai raggiunto un certo livello, non si parla solo di "potenziale" ma più che altro di veri margini di crescita. Conceicao li ha e già nel corso dei mesi, soprattutto con Tudor, ha iniziato a trasformarsi in positivo, ampliando il proprio bagaglio tecnico. Insomma, non sarebbe sorprendente se tra qualche anno il portoghese varrebbe molto più di oggi.Conceicao può piacere o meno ma, lo ha potuto valutare per tutta la stagione da vicino. Tudor da fine marzo ci lavora insieme e ha avuto modo di osservarlo, studiarlo, giorno dopo giorno e farsi un'idea quindi completa del giocatore, di cosa può dare nel sistema adottato dal tecnico. Non è certo un investimento a scatola chiusa come potrebbero esserne altri altrettanto onerosi e il caso Koopmeiners o Douglas Luiz insegnano, approdare in un nuovo ambiente può essere sempre un rischio.almeno ad alto livello. Guardandosi attorno e con le valutazioni di oggi, è difficile immaginare di acquistare un classe 2002, convocato regolarmente in una nazionale come il Portogallo, con già esperienza e con qualità indubbie, a cifre più basse dei 32 milioni che la Juventus verserà nelle casse del Porto.