L'attesa continua. Non ci sono grandi novità all'orizzonte, ma cresce la convinzione che il tempo sia un alleato cruciale in questa trattativa. La Juventus ha deciso di puntare tutto su Ronald, difensore centrale del Barcellona, che attualmente rappresenta l'opzione più concreta rispetto agli altri nomi in lista. Al momento, nessuna alternativa ha trovato percorsi più semplici o strade meno ostacolate verso Torino.Il club bianconero resta fermo nella sua direzione: Barcellona. Tuttavia, convincere i blaugrana è una sfida ancora tutta da vincere. L'unico elemento stabile è la volontà di Araujo di cambiare aria, corrisposta dal desiderio della Juventus di accoglierlo al più presto.