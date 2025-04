Juventus, perché adesso è un altro centrocampo. I numeri che lo confermano

Getty Images

Con l’arrivo di Thiago Motta, in una stagione iniziata tra qualche perplessità e i fischi dell’Allianz Stadium nell’amichevole estiva contro la Next Gen, Manuel Locatelli è presto diventato il riflesso più evidente in campo del pensiero tattico dell’allenatore italo-brasiliano. In particolare, nella fase di possesso palla, è lui il terminale delle geometrie juventine, per quanto il gruppo sia riuscito finora ad assorbire le idee del nuovo tecnico. I numeri raccontano con chiarezza questa centralità:è il centrocampista con più passaggi completati in Serie A dopo 32 giornate. Sono 1705 su 1919 tentati, pari all’89% di precisione.

Una statistica che fotografa alla perfezione la Juventus “mottista”: una squadra che ha cercato di costruire attraverso un fitto intreccio di passaggi, spesso più elaborato che efficace. In molte occasioni, infatti, la manovra ha finito per annodarsi su sé stessa, generando tanto possesso ma poca incisività. Il pallone si muoveva, ma gli uomini in campo meno, e il gioco rallentava. In questo contesto, il compito di Locatelli diventava doppiamente delicato: eseguire ogni passaggio con la massima precisione per evitare pericolose ripartenze avversarie e, allo stesso tempo, cercare di accendere la manovra offensiva.Non era semplice, soprattutto contro difese già schierate e pronte a chiudersi a riccio davanti al proprio portiere.Il suo rendimento, però, testimonia una crescita costante e un’affinità sempre più profonda con l’idea di calcio voluta da Thiago Motta.