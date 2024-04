Juve, la stagione di Yildiz

I numeri con la Juve

Presenze: 25

Gol: 3

Assist: 0

Minuti giocati: 795

La Juventus crede fortemente in Kenan Yildiz e dopo aver prolungato il contratto del turco a fine estate, presto potrebbe arrivare un nuovo accordo per blindare il talento fino al 2029 con adeguamento dell'ingaggio. Per Yildiz la Juventus è pronta anche a scelte forti come quella di sacrificare Soulè sul mercato, scrive calciomercato.com.Yildiz, dopo l'esplosione tra dicembre e gennaio, vive adesso un momento più complicato. L'ex Bayern Monaco infatti non parte titolare dalla trasferta di Verona a Febbraio. Nell'ultima partita contro il Torino, è sceso in campo al 64esimo al posto di Chiesa. La società però non ha dubbi, è Yildiz il futuro della Juve.