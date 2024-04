Aveva una grande chance ieri sera Timothy, lanciato dal primo minuto nella gara contro ildopo un periodo con più bassi che alti e vari stop dovuti anche ad acciacchi fisici.Eppure l'esterno dellanon l'ha saputa sfruttare, finendo per essere risucchiato nella mediocrità generale dei suoi. "Un guizzo al 20' del primo tempo, quando si ritrova sul destro un buon pallone da incrociare, ma trova sulla traiettoria un attento Scuffet. Si vede a sprazzi: dovrebbe essere un martello sulla fascia, invece fa solo il solletico" scrive Tuttosport, che gli attribuisce un misero 5 in pagella come anche La Gazzetta dello Sport.