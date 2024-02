Lasta attraversando un periodo non esattamente felice, i risultati nelle ultime gare sono lo specchio di quello che sta accadendo alla squadra. Stando a quanto riferisce SportMediaset però il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri starebbe escogitando un piano per risolvere la crisi. Infatti, a bordocampo nelle sedute di allenamento, si sarebbe visto il professor Giuseppe Vercelli responsabile dell'area psicologica della Juventus. Lo psicologo si sarebbe anche intrattenuto in un lungo colloquio con Massimiliano Allegri. Potrebbe essere questa la chiave per uscire dalla crisi.