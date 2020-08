1









Il futuro di Fabio Paratici è in bilico. Il contratto del CFO bianconero scade nel 2021 e secondo Tuttosport, Roma e Manchester United sono sulle tracce del direttore sportivo della Juventus, già cercato in passato da Arsenal e PSG. Durante la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come tecnico della Juventus Under 23, il presidente bianconero Andrea Agnelli si è complimentato col dirigente per i risultati ottenuti in questa stagione. Entro ottobre/novembre, tuttavia, il futuro di Paratici dovrà essere deciso. Rinnovo oppure addio e in quel caso le pretendenti non mancano.