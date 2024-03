Laha sperimentato un periodo di difficoltà offensiva, rimanendo a secco di gol in tre delle ultime sette partite di Serie A, precisamente contro Inter, Udinese e Genoa. Questo dato è significativo poiché equivale al numero di volte in cui la squadra non è riuscita a segnare nelle precedenti 30 partite di campionato. L'assenza di reti in queste occasioni potrebbe indicare una fase di difficoltà nel concretizzare le opportunità, evidenziando la necessità di un miglioramento nell'efficacia dell'attacco per mantenere alte le ambizioni della squadra.