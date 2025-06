Juventus, per la porta si pensa a Restes: può già sostituire Perin?

AFP via Getty Images

Il mercato della Juventus guarda già avanti sotto tanti punti di vista. Se da un lato l'esordio al Mondiale per Club ha ancora allargato la lente d'ingrandimento su, dall'altro si pensa già a diverse situazioni in uscita. Il futuro di Mattia, infatti, potrebbe essere lontano da Torino già a partire dalla prossima stagione.Secondo il Corriere dello Sport, su di lui si sarebbe mosso il- tornato in Serie A dopo un anno - ma non solo. Anche il Bologna potrebbe pensare al 32enne in caso di addio di, e attenzione al Milan nell'ottica di uno scenario senza

La Juve, dunque, starebbe ragionando su diversi nomi, a partire da Elia Caprile. Un altro profilo potrebbe essere quello di, portiere classe 2005 che gioca nel, dunque è ben conosciuto dal dg Comolli: nella stagione appena conclusa ha collezionato 10 clean sheet in 36 presenze.