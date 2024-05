Lacontinua a monitorare Teun. Il centrocampista olandese ha disputato l'ennesima ottima stagione con la casacca. Laè molto interessata al giocatore, ma la richiesta dell'Come riportato da Calciomercato.com, non c'è solo Madama.hanno manifestato interesse per il giocatore olandese e non è da escludere l'asta nella prossima sessione di mercato estivo.