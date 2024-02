Chi è Maurits Kjaergaard

Lasi prepara per la prossima stagione e deve concentrarsi su una struttura più solida, specialmente a centrocampo. La possibile assenza di, in attesa dell'esito della sentenza sulla sua positività riscontrata, sembra probabile. Allo stesso modo,potrebbe essere oggetto di trattativa, considerando il suo prezzo di riscatto di 49,5 milioni. La società bianconera ha le idee chiare su come potenziare il centrocampo, con il primo nome sulla lista che è quello del giocatore dell'Atalanta. Tuttavia, ci vorrà altro oltre a lui.In queste ultime ore è emerso un nuovo talento nel radar della, che sotto la guida del direttore tecnico e del direttore sportivo ha ampliato la ricerca anche verso campionati di seconda fascia per scovare giovani promesse a costi più accessibili, come riporta Tuttosport. La luce si accende sul ventenne danese Maurits, centrocampista destro del. La squadra austriaca, leader del campionato nazionale, lo ha visto brillare in questa stagione con due gol e sei assist in 16 partite tra il campionato nazionale, la Coppa d'Austria e la Champions League (dove il Salisburgo ha affrontato l'Inter, uscendo dall'Europa con il quarto posto a pari merito con il Benfica).Con un'altezza in linea con i trend attuali dei calciatori, 1 metro e 92 centimetri, Kjaergaard si distingue per la sua propensione all'attacco. Oltre a lui, tra i centrocampisti nel mirino della Juventus, c'è anche lo spagnoloMerino della Real Sociedad, anche se il suo costo è significativamente più elevato, intorno ai 50 milioni di euro.