Domani, sabato 17 febbraio, alle ore 18 scenderà in campo laallo stadio Bentegodi di Verona per sfidare gli scaligeri dell'Hellas Verona. Avversario sempre ostico per l'esterno ex Fiorentina Federico. Stando alle statistiche della Lega Calcio infatti il giocatore della Juventus e della nazionale non ha mai segnato ai veneti in cinque sfide in Serie A contro di loro. Tra le avversarie contro cui è rimasto a secco di gol nel massimo campionato italiano soltanto contro Roma dieci volte e Juventus, otto volte, ha disputato più gare.