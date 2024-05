Nicolò Fagioli è sempre più vicino al rientro il campo dopo tanti mesi. La squalifica per scommesse terminerà il 19 maggio, ovvero il giorno prima di Bologna.-Juventus, in programma lunedì 20 maggio. Il club bianconero, riferisce la Gazzetta dello Sport, attende l'ok della Figc. Fagioli, ricordiamo, in questi mesi ha potuto allenarsi regolarmente con la squadra (a differenza di Paul Pogba ad esempio). La Juventus qualche mese fa, dopo la squalifica, gli ha rinnovato il contratto a dimostrazione di come il club bianconero sia stato vicino al ragazzo e di come ci punti per il futuro.