Le ultime verso Inter-Juventus

L'allenamento odierno dellasi è concluso senza particolari novità. Tuttavia, l'attenzione è stata focalizzata sul nuovo arrivo argentino,, il quale ha sostenuto solo test fisici in attesa del completamento delle pratiche burocratiche.non ha ancora avuto l'opportunità di allenarsi con la squadra.Domani, alle ore 11:30, è prevista una conferenza stampa seguita dall'allenamento delle 15:00, prima della partenza per Milano. L'interesse dei tifosi è palpabile mentre la Juventus si prepara per i prossimi impegni, con l'attesa di vedere Alcaraz integrarsi nella squadra e contribuire al successo della squadra bianconera.