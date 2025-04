Tonali è il sogno della Juventus: per arrivare alla stella del Newcastle servono due fattori imprescindibili

Getty Images

Il sogno di mercato dellaper l'estate del 2025 risponde al nome di. Il centrocampista del Newcastle è infatti il grande obiettivo per rinforzare il centrocampo bianconero in vista della stagione 2025/26. Un profilo, quello del classe 2000, che in casa Juve piace sin da quando Tonali vestiva la maglia del Brescia, casacca che ha poi lasciato per indossare quella del Milan. Detto che il calciatore italiano, fresco di primo titolo col Newcastle dopo aver battuto il Liverpool nella finale di Carabao Cup, rimane un punto fermo all'interno del progetto Magpies, a cui è legato fino al 2028, la Juve dovrà mettere in conto un'operazione decisamente onerosa qualora decidesse di affondare il colpo sul giocatore.

Due condizioni per arrivare a Tonali

La Juve, per arrivare a Tonali, o quantomeno per provarci, dovrà mettere sul piatto due condizioni imprescindibili: la prima è la vetrina della Champions League che potrebbe inevitabilmente risultare appetibile per il giocatore, la seconda è quella di mettere sul piatto una contropartita tecnica, in grado di abbassare l'esborso economico. Un nome su tutti? Quello di Douglas Luiz. Senza dimenticare quelli di Federico Gatti e Dusan Vlahovic, che di estimatori in Premier ne hanno parecchi.