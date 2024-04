La Juventus sta osservando attentamente, difensore dello Sporting Lisbona e campione d'Africa con la Costa d'Avorio. Diomande rappresenta un vero e proprio gioiello del calcio africano e il suo talento ha catturato l'interesse di numerosi club della Premier League.La Juventus è consapevole che per superare la concorrenza internazionale sarà necessario agire in anticipo e dimostrare una determinazione decisa nel mercato. Si dice che per assicurarsi i servizi del difensore ivoriano, la Juventus debba staccare un assegno considerevole, stimato intorno ai 40 milioni di euro.Questo obiettivo si presenta affascinante ma allo stesso tempo complicato per la Juventus.