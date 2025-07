Pepe a Cronache: "La gestione del mio infortunio fu tutta sbagliata"

AFP/Getty Images

Simone Pepe è tornato a parlare di Juventus ma non solo. L'ex esterno bianconero ha giocato per cinque stagioni a Torino, ma la sua esperienza fu segnata dagli infortuni, soprattutto dall'annata 2012/13. Il classe 1983 non ha nascosto qualche polemica sugli stop forzati, sostenendo che il suo recuperoDopo la fine della carriera da giocatore, è cominciata l'avventura da agente, e lo stesso Pepe ha raccontato che la passione nacque proprio alla Juventus grazie a. Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex bianconero ha parlato anche del caso calcioscommesse, al quale fu associato nel periodo in cui giocava

Le parole di Pepe sulla Juventus

"Nella mia carriera c'è un prima e un dopo, non ho paura a dirlo: hanno sbagliato tutto con me e non sono più stato lo stesso. È cominciato tutto al Trofeo Tim, dove ho rimediato un infortunio normale. Dovevo stare fuori un po', ma la gestione del recupero è stata tutta sbagliata. Dovevamo andare a Pechino per giocare la Supercoppa. Per farmi recuperare mi hanno fatto fare un lavoro fisico troppo pesante. Da lì ho avuto una ricaduta, mi ricordo che nel volo di ritorno non riuscivo a chiudere occhio perché la pressione dell'aereo mi creava troppo dolore. Probabilmente non ero pronto per fare un lavoro fisico così importante. Ero nel momento migliore della mia carriera, stavo troppo bene. Quell'infortunio non era così grave, eppure mi ha tenuto fuori due anni. Mi ero detto che sarei tornato a giocare e l'ho fatto, ma non sono stato più lo stesso"."Quando sono stato coinvolto non potevo crederci. Non sono mai sceso a compromessi 'sono innocente, non potete toccarmi' dicevo. Non avevo paura perché non avevo fatto niente, ero così sicuro che quella situazione non mi toccava. La mia unica preoccupazione era verso la mia famiglia e i miei figli. La gente si sente in diritto di dirti quello che vuole solo perché fai il calciatore e guadagni soldi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui