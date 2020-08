Luca Pellegrini verso la permanenza alla Juventus. Come scrive Tuttosport, ogni giorno che passa è sempre più concreta l'ipotesi della sua permanenza in bianconero visto che alla Continassa cercano un mancino come vice Alex Sandro ed hanno la fortuna di averlo già in casa. Nel pacchetto degli esterni arretrati è Mattia De Sciglio quello che ha più possibilità di partire sebbene tutti gli altri, Alex Sandro, Cuadrado e Danilo, siano soggetti alle offerte in arrivo e possano partire per la giusta proposta.