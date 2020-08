1









Luca Pellegrini è già a Torino. Il nuovo terzino della Juventus (di rientro dal prestito al Cagliari) è arrivato in città negli scorsi giorni e sta postando alcune foto dal centro della città dove sta iniziando ad ambientarsi prima dell'inizio della stagione. Lunedì prossimo, il 24 agosto, Pellegrini sarà alla Continassa per l'inizio della preparazione della Juve. Una settimana di lavoro prima della partenza di alcuni calciatori per le nazionali mentre a partire dal 7-8 settembre torneranno tutti alla base per la seconda parte di preparazione e l'inizio del campionato.