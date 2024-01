Juve, chi è Pedro Felipe

Come vi avevamo anticipato ieri , il difensore brasiliano classe 2004 del Palmeiras è atterrato intorno alle 10.30 di questa mattina a Malpensa, mentre poco fa - intorno alle 11.45 - ha fatto il suo ingresso alper svolgere le visite mediche con la, con cui poi firmerà il contratto per un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Il giovane, che era seguito anche da altri top club italiani ed esteri, sarà inizialmente aggregato alla Next Gen, dove Massimiliano Allegri e il suo staff lo osserveranno da vicino per poi valutare di farlo "salire" in Prima squadra per qualche allenamento. Pedro Felipe, che per alcune caratteristiche è simile a Gleison Bremer anche se preferisce giocare in una difesa a quattro sul centrodestra, potrebbe poi diventare un vice di Federico Gatti.



Seguiranno aggiornamenti sulla sua giornata